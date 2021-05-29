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'da plajlar yabancı turistlere kaldı

'nın turistik ilçesinde cadde ve sokaklar kısıtlamada sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler ise plajlarda denize girip güneşlendi.

Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı
DHA

29.05.2021, 16:56

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bodrum'da vatandaşlar evlerinde kalınca, cadde, sokak ve meydanlarında sakinlik yaşandı. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü ilçede işlek noktalar sessizliğe büründü. İlçenin Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ise kısıtlamadan muaf yabancı turistlere kaldı. Denize giren turistler, güneşlendi.

Bu arada polis ekipleri, sahildeki turistlerin pasaport ve kimlik kontrollerini gerçekleştirip denetim yaptı. Kapalı olması gereken iş yerleri kontrol edilerek izin belgesi ve çalışma ruhsatı olmayan işletme ve kişilere tutanak tutularak idari işlem uygulandı. Belediye ekipleri ise iş makineleri ile sahilde düzenleme ve temizlik çalışması yaptı.

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