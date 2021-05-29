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Haberler Muğla Freni boşalan TIR binaya çarparak durdu

Freni boşalan TIR binaya çarparak durdu

Freni boşalan TIR binaya çarparak durdu

29.5.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde park halindeyken freni boşalan TIR, apartmana çarparak durabildi. Vatandaşlar, deprem olduğunu zannederek kendilerini sokağa attı.
FETHİYE'NİN Karaçulha Mahallesi'ndeki Çalıca Tepesi mevkiinde park halindeki 48 JC 884 plakalı TIR, geri geri hareket ederken yokuş aşağı giderek bir apartmana çarptı.

DEPREM OLDUĞUNU SANDILAR
ÇARPMANIN etkisiyle büyük bir gürültü duyan bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarı attı. El freninin boşalması sonucu hareket ettiği sanılan TIR'ın çarptığı binada hasar meydana geldi.

MURAT YALÇIN

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