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Haberler Muğla Kaymakam Aksoy: Marmaris’te vaka sıfır

Kaymakam Aksoy: ’te vaka sıfır

Kaymakam Aksoy: Marmaris’te vaka sıfır

29.5.2021

MUĞLA Marmaris'te, Kovid-19 vakasının sıfır olduğu açıklandı. Salgının en başından beri iyi seviyelerde olduklarını belirten Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, "Tüm dünyaya sıfır vakalı kent olduğumuzu ilan etmek istiyoruz" dedi. Sürecin kolay olmadığını anlatan Aksoy, "Aşılama çalışmaları ile toplumsal bağışıklığı sağlama hedeflerine önümüzdeki aylarda ulaşacağı anlaşılıyor. Yani tünelin ucu gözüktü. Şimdi şunu müjdeleyebilirim, vaka rakamlarımız çok düşük" diye konuştu.

ADEM ÜLKER

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