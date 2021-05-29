Köycegiz’de veresiye defterleri kapatıldı

MUĞLA Köyceğiz Kaymakamlığı koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde, hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulaması ile 52 dar gelirli vatandaşın 66 bin 736 lira bakkal borcu ödendi. Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, "Bizi biz yapan değerlerimizle kadim bir kültürün temsilcileri olarak, en güzel bayramlar birlikte gülebildiğimiz bayramlardır diyerek, kaymakamlığımızın öncülüğünde hayırseverlerimizle birlikte 52 dar gelirli vatandaşımızın mahalle bakkallarına olan 66 bin 736 lira borcunu ödedik. Hem dar gelirli vatandaşlarımızın hem de salgın sürecinde zorlanan esnafımıza destek vermenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI