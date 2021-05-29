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Haberler Muğla Son dakika: Milas'ta orman yangını

Son dakika: 'ta orman yangını

’nın ilçesi Mahallesi Molla İbrahim Koyu'nda orman yangını başladı. Yangına, 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalede bulunuluyor.

Son dakika: Milas'ta orman yangını

29.05.2021, 13:04 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021, 13:10

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter, karadan da araz ve ekipler müdahale ediyor.

Koyda başlayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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