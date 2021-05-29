Son dakika: Milas'ta orman yangını

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter, karadan da araz ve ekipler müdahale ediyor.
Koyda başlayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Muğla’nın Milas ilçesi Çökertme Mahallesi Molla İbrahim Koyu'nda orman yangını başladı. Yangına, 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalede bulunuluyor.
Öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter, karadan da araz ve ekipler müdahale ediyor.
Koyda başlayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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