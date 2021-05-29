  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Tarla sulama kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Tarla sulama kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

'nın ilçesinde tarla sulama sırası yüzünden çıkan kavgada (67), komşusu . (43) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tarla sulama kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
DHA

29.05.2021, 16:13

Olay, saat 12.00 sıralarında, kırsal Yörükoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Hüseyin Şakar ile komşusu Ferhan B. arasında, sulama sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ferhan B., Şakar'ı bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldıran Hüseyin Şakar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferhan B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarla sulama kavgasında bıçaklanarak öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.