Olay, saat 22.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aytekin C. (51) ve Bekir Ş., Şelale mevkisinde alkol aldı. Bekir Ş., bir süre sonra dengesini kaybederek, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralandığı belirlenen Bekir Ş., ekiplerin çalışmasıyla 2 kilometrelik patika yoldan indirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Bekir Ş., ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bekir Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Muğla’daki yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı
Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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