Haberler Muğla Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı

Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, arkadaşı ile bir süre alkol aldıktan sonra kayalıklardan uçuruma yuvarlanan Bekir Ş. (52), AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.