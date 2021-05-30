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Bal arıları öyle bir yere yuva yaptı ki! Muğla'da şaşırtan görüntü

Muğla’da yeni bir oğul oluşturan bal arıları yuva için Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı girişindeki servi çamını seçti. Servi ağacındaki bal arıları vatandaşların da ilgisini çekerken, fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler.