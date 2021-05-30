Bal arıları öyle bir yere yuva yaptı ki! Muğla'da şaşırtan görüntü

Vergi Dairesi Başkanlığı girişindeki ağaca yuva yapan arıların yapılandırmada son gün olması nedeniyle vatandaşların zarar görebileceği ihtimali göz önüne alınarak taşınması için arıcı vatandaş çağrıldı.
Menteşe kırsal Denizova Mahallesi'nden gelen arıcı, ağaçtaki oğulu koruyucu maske ile aldı. Servi ağacındaki bal arıları vatandaşların da ilgisini çekerken, fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler.
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Muğla Arıcılar Birliği yetkilileri arıların yeni bir bey çıkarması ile oğul oluştuğunu söylerken, kendi oğullarını oluşturduklarını belirtti.
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