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Haberler Muğla Derya öğretmenden alkışlanacak sürpriz

Derya öğretmenden alkışlanacak sürpriz

Derya öğretmenden alkışlanacak sürpriz

30.5.2021

Muğla Dalaman'da sınıf öğretmeni Derya Yalçıner (44), öğrencilerine sürpriz yapmak için sınıfındaki 17 sırayı onarıp, rengarenk boyadı. Dalaman Çiftlik İlkokulu'nun başarılı öğretmeni Derya Yalçıner, onardığı sıraları tek tek zımparalayıp kullanıma hazır hale getirdi.

Fedakar öğretmen, "Yüz yüze eğitim başladığında öğrencilerime sürpriz olsun istedim. Sınıfa geldiklerinde mutlu olurlar umarım. Zımparadan sonrada sağlık için su bazlı boya tercih ettim" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

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