Motosikletin çarptığı otel çalışanı öldü

MUĞLA Bodrum'da motosikletin çarptığı otel çalışanı 30 metre sürüklenip can verdi. Kaynar Mevkii'nde karşıya geçmeye çalışan Murat Çiftçi'ye (60), Osman Taş'ın kullandığı motosiklet çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Çiftçi'nin, bir otelin mutfağında çalıştığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Taş ise yoğun bakıma alındı.
■ ADEM ÜLKER
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