50 metre derinlikte yaşam savaşı

YARDIM İSTEDİLER

Karagedik Mahallesi darboğazı mevkisinde atıl durumdaki bir maden ocağına arkadaşlarıyla giren İsmail Mert Karaman (18), maden içindeki yaklaşık 50 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİ

Ekipler tarafından düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılan Karaman, iple kurulan kurtarma istasyonuyla kuyudan çıkarıldı. Yaklaşık 50 metrelik kuyudan 3 saatte kurtarılan Karaman, sedyeyle ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Erdoğan CANKUŞ