Teleferikle çıkıp paraşütle iniyorlar

Yapılması konuşulduğu günden bu yana 12 vali, 22 bakan ve 9 kaymakam değişmesine rağmen bir türlü yapılamayan, proje, "Kırtur" şirketi tarafından yaklaşık 350 milyon lira harcanarak hayata geçirildi.

16 DAKİKADA ÇIKIŞ

Ölüdeniz terasından başlayan, bin 200 rakımda bir ara istasyonu devam eden, ve bin 700'de sonlanan Babadağ teleferik ile daha önce ciplerle 35-40 dakikada çıkılan Babadağ'a şimdi teleferik ile 16 dakikada çıkılabiliyor. Babadağ başlangıç istasyonundan yamaç paraşütü pilotları ve müşterileri şu günlerde teleferik ile ücretsiz çıkış yaparlarken, firma yetkililerinin bu jesti paraşüt pilotlarını sevince boğdu. Babadağ'da teleferik hattının yanı sıra kafeden, tiyatroya kadar değişik sosyal mekanlar ile peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Türk turizmine büyük destek sağlaması beklenen "Babadağ Teleferik" bu yıl 400 bin kişinin Ölüdeniz'den Babadağ'a çıkmasını sağlayacak. "Babadağ Teleferik projesi" ayrıca bölgede 12 ay turizm yapılmasına fırsat verip, yörede 6 ayda kapanan otellerin kış boyunca da açık kalmasını sağlayacak.

ERDOĞAN CANKUŞ