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Haberler Muğla Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü!

Yüksekten düşen öldü!

’nın ilçesinde bir site inşaatında çalışan 17 yaşındaki yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Z.Ç. gerekli iş güvenliği koşullarını sağlamadığı ve sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesi ile tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü!
İHA

31.05.2021, 17:51

Olay, Marmaris ilçesi kırsal Gökbel Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Muhammed Karancı, çalışmakta olduğu inşaatta dengesini kaybederek önce havuz üzerindeki beton zemine, sonra da havuza düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Genç, ihbar üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından görgü tanıkları dinlendi, olay yerini gören kamera kayıtları incelendi. Talihsiz gencin dengesini kaybederek düştüğü belirlendi.



Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında villa inşaatı mühürlenerek çalışmalar durduruldu. Soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi Z.Ç. gözaltına alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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