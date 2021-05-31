Haberler Muğla Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü!

Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir site inşaatında çalışan 17 yaşındaki Muhammed Karancı yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Z.Ç. gerekli iş güvenliği koşullarını sağlamadığı ve sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesi ile tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.