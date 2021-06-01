17 ton kuşkonmazı e-ticaret yoluyla sattı

Köylülerin de kuşkonmaz üretmeye başladığını söyleyen Aksoy, Avrupa ülkelerine ihracata başlayacağını açıkladı.

ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olup, yüksek lisans yapan ve firmalarda pazarlama müdürü olarak çalışan Aksoy, 2015'te memleketi Ula'nın Yeşilçam köyünde kuşkonmaz üretimine başladığını söyledi.

Kuşkonmaz kilosu 40 - 45 liradan satılıyor.

ADEM ÜLKER