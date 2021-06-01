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Haberler Muğla 17 ton kuşkonmazı e-ticaret yoluyla sattı

17 ton kuşkonmazı e-ticaret yoluyla sattı

Muğla'nın ilçesinde iyi tarım faaliyetlerini sürdüren Aslı Aksoy (40), otel ve restoranların kapalı olmasına rağmen ürettikleri 17 ton kuşkonmazı e-ticaret yoluyla sattı.

17 ton kuşkonmazı e-ticaret yoluyla sattı

1.6.2021

Köylülerin de kuşkonmaz üretmeye başladığını söyleyen Aksoy, Avrupa ülkelerine ihracata başlayacağını açıkladı.
ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olup, yüksek lisans yapan ve firmalarda pazarlama müdürü olarak çalışan Aksoy, 2015'te memleketi Ula'nın Yeşilçam köyünde kuşkonmaz üretimine başladığını söyledi.
Kuşkonmaz kilosu 40 - 45 liradan satılıyor.

ADEM ÜLKER

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