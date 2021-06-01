Bodrum’da sahiller vatandaşa kapandı

Muğla Bodrum'da birçok işletme, halka açık sahilleri tamamen kapattı. Plajlarda vatandaşın denize girecek, güneşlenecek yeri kalmadı. Bodrum'un Torba, Ortakent, Bitez ve Türkbükü mahallelerinde bazı işletmeler tarafından sahillerde kaçak iskeleler yapılarak üzerine de bar ve restoranlar inşa edildi. Sahillerin gasp edilmesine CHP'li Büyükşehir Belediyesi sesini çıkarmazken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, "Bodrum sahillerini halka açacağız, kaçak iskeleleri kaldıracağız. Sahiller halkın" sözlerini unutması tepki çekti.

İŞGAL KORKUNÇ BOYUTTA

Bodrum'un halka açık sahillerine yapılan 'iskelekondu' adı verilen kaçak yapılardan dolayı kıyılar tamamen işgal edildi. Sahillere bar, restoran, kafe ve iskelelerin yanı sıra denize tahta villa da yapıldı. Torba'da yaşayan evli ve iki çocuk baba-sı Mevlüt Çalışkan, sahil işgal-lerine kimsenin sesini çıkarma-dığını ve müdahale etmediğini söyledi. Muğla Büyükşehir ve Bodrum belediyelerine şikâ-yette bulunduklarını anlatan Çalışkan, "Bu şikayetler dikka-te alınmadı. Vatandaşın denize gireceği yer kal-madı. Adam denizin içine kadar iskelesini koymuş, halkın sahili-ne bar, restoran yap-mış. Yetmemiş tama-men kapatmış. Kimse müda-hale etmiyor. Hani sahil-ler halka açıktı, hani kamunun malıydı. Tersine sahillerde 'tam kapatma' yapılıyor" dedi.





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Önceki yıl ilçedeki bazı kaçak iskeleleri yıkan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da halk plajları konusunda vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının talep ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar başlatılacağını söylemiş ve "Sahildeki restoran ve barların, iskeleleri ticari mekân gibi kullanmalarının önüne geçilecek.

Bırakın insanların ayağına kum değsin. Bazı iskeleler, bar ve restoranlara dönmüş. Halkımızın plajlardan ve denizimizden rahatça ve konforlu şekilde faydalanmasını sağlamak önceliklerimiz arasında" demişti. Sahillere yapılan iskeleler yetmezmiş gibi iskelelerin üzerine 'Özeldir-Girilmez' tabelaları konuldu. Torba Kilise mevkiinde özel bir villanın sahilindeki iskele adeta özelleştirildi, üzerine iki özel güvenlik görevlisi konuldu. Oteller, 'Denize Sıfır Özel Plaj Özel İskele' başlıklarıyla tanıtım kampanyası başlattı.

Evli ve iki çocuk babası Turgut Demir, "İskelelerin üzerine gece kondu yapmaya başladılar, halk iskeleye çıkamadığı gibi sahilden yürümesine bile izin verilmiyor. Geçtiğimiz yıllarda Turizm Bakanı'nın otelinin önünde eylem yaptılar. Oysa Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un otelinin bulunduğu sahil halkın geçişine açık. Orada eylem yapanlar şimdi olanlara neden ses çıkarmıyor. Halkın denize gireceği yer kalmadı" dedi.



'TÜM KIYILARIMIZ ISGAL ALTINDA'

Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Güney Şirin, "Bodrum kıyıları işgal altında. Bu durumun muhatabı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Tepkilerimizi dile getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Ferdi YAVUZ