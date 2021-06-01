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Haberler Muğla Tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

’nın ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı
İHA

01.06.2021, 21:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021, 21:01

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen N.K ile S.D. Cahit Gündüz Caddesi'nde karşılaşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, yanındaki bıçakla S.D'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli N.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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