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Marmaris'te domuzlar şehre indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehre inen domuz sürüsü yiyecek ararken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu le kaydedildi. Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndü.

02.06.2021, 12:08