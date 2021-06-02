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Haberler Muğla Marmaris'te domuzlar şehre indi

'te domuzlar şehre indi

'nın ilçesinde şehre inen sürüsü yiyecek ararken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu le kaydedildi. Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndü.

Marmaris'te domuzlar şehre indi

02.06.2021, 12:08

Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi mevkiinde sürü halinde gezerek yiyecek arayan domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ilçe merkezinde gezen köpekler domuzları korkuttu. Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndü.

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