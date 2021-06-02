Muğla'da kaçak ölüm

MUĞLA'DA çalıştığı inşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki Muhammed Karancı hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan inşaat sahibi Z.Ç. tutuklandı. Çalışmak için Ağrı'dan gelen Karancı'nın inşaatta kaçak çalıştırıldığı ve sosyal güvencesinin olmadığı öğrenildi.

2.6.2021