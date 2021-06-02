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Haberler Muğla Muğla'da "kaçak ölüm"

'da "kaçak ölüm"

'DA çalıştığı inşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan inşaat sahibi Z.Ç. tutuklandı. Çalışmak için 'dan gelen Karancı'nın inşaatta kaçak çalıştırıldığı ve sosyal güvencesinin olmadığı öğrenildi.

Muğla'da kaçak ölüm

2.6.2021

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki bir villa inşaatında çalışan Muhammed Karancı, dengesini kaybederek çatıdan havuzun beton zeminine düştü. Yaklaşık 7.5 metre yükseklikten Karancı'nın düştüğünü görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
İHBAR üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Muhammed Karancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi Z.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ç, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İNŞAAT MÜHÜRLENDİ
HAYATINI kaybeden Muhammed Karancı'nın çalışmak için Ağrı'dan geldiği ve inşaatta kaçak çalıştırıldığı, sosyal güvencesinin de olmadığı öğrenildi. Ekiplerce başlatılan soruşturma kapsamında, çalışmaların durdurulduğu inşaat mühürlendi.

■ ADEM ÜLKER

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