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Haberler Muğla Radiye’nin acı sonu

Radiye’nin acı sonu

Radiye’nin acı sonu

2.6.2021

MUĞLA Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Radiye Altuntaş hayatını kaybetti. Kaza önceki gece Güvercinlik'te meydana geldi. Bodrum'daki bir AVM'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Radiye Altuntaş, Sevda Tuzak ve Yılmaz Karaca, Milas'a dönmek için Hasan Y'nin kullandığı otomobille yola çıktı.

Otomobil, Güvercinlik'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı ve takla atıp karşı şeride geçti. Hasan Y. ile Yılmaz Karaca ve Sevda Tuzak'ın yaralı kurtulduğu kazada Radiye Altuntaş, hayatını kaybetti.

■ VOLKAN YILDIZ

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