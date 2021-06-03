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Haberler Muğla FETÖ'nün suikast timine nitelikli yağmadan da ceza yağdı

'nün suikast timine nitelikli yağmadan da ceza yağdı

'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimine katılan 37 hükümlü ‘nitelikli yağma’ suçundan hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün suikast timine nitelikli yağmadan da ceza yağdı
SABAH

03.06.2021, 12:51

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, darbeci Gökhan Sönmezateş, FETÖ suikast timinin hain komutanı Şükrü Seymen dahil sanıkların esas hakkındaki son savunmaları alındı. Darbeci hainler savunmalarında her şeyi inkar etmişlerdi. FETÖ'nün suikast timinin 'nitelikli yapma' suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı. Karar duruşmasında, suikast timi komutanı Şükrü Seymen ile Taner Berber salonda hazır bulundu. 37 sanığa 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi.

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