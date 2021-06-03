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Haberler Muğla Genç polis adayı hayata tutunamadı

Genç polis adayı hayata tutunamadı

Genç polis adayı hayata tutunamadı

3.6.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü motosikletin çarptığı Murat Çiftçi'nin (60) ölümüyle sonuçlanan kazada ağır yaralanan sürücü Osman Taş da (24) 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yalıkavak'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Taş'ın, polis olmak istediği ve kaza günü sınavdan döndüğü öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER

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