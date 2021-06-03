MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü motosikletin çarptığı Murat Çiftçi'nin (60) ölümüyle sonuçlanan kazada ağır yaralanan sürücü Osman Taş da (24) 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yalıkavak'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Taş'ın, polis olmak istediği ve kaza günü sınavdan döndüğü öğrenildi.
■ ADEM ÜLKER
Genç polis adayı hayata tutunamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.