Genç polis adayı hayata tutunamadı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü motosikletin çarptığı Murat Çiftçi'nin (60) ölümüyle sonuçlanan kazada ağır yaralanan sürücü Osman Taş da (24) 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yalıkavak'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Taş'ın, polis olmak istediği ve kaza günü sınavdan döndüğü öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER