  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Karayolunda eşek operasyonu

Karayolunda eşek operasyonu

Karayolunda eşek operasyonu

3.6.2021

Muğla'da bir yaban eşeği, karayolundan ormana geçmek isterken bariyerde asılı kaldı. Datça'dan ailesiyle Marmaris'e giden İsa Turan, yol kenarında bir yaban eşeğinin bariyerde asılı kaldığını görünce aracını sağa çekip eşeği kurtarmaya çalıştı. Tek başına eşeği kurtaramayan Turan, diğer araçları durdurarak yardım istedi. Kendisini kurtarmak isteyenlerden korkan ve tekme atmak isteyen eşek daha sonra sakinleşti. Vatandaşların bariyerden kurtardığı eşek ormanda gözden kayboldu.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karayolunda eşek operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.