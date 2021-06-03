Karayolunda eşek operasyonu

Muğla'da bir yaban eşeği, karayolundan ormana geçmek isterken bariyerde asılı kaldı. Datça'dan ailesiyle Marmaris'e giden İsa Turan, yol kenarında bir yaban eşeğinin bariyerde asılı kaldığını görünce aracını sağa çekip eşeği kurtarmaya çalıştı. Tek başına eşeği kurtaramayan Turan, diğer araçları durdurarak yardım istedi. Kendisini kurtarmak isteyenlerden korkan ve tekme atmak isteyen eşek daha sonra sakinleşti. Vatandaşların bariyerden kurtardığı eşek ormanda gözden kayboldu.

■ ADEM ÜLKER