MUĞLA'DA lastik bota binerek Bodrum'dan Yunan adalarına geçmek isteyen 6 göçmen Yunan Sahil Güvenliği tarafından geri itildi. Botu görenlerin ihbar etmesiyle bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 6 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
■ ADEM ÜLKER
Lastik bottaki 6 göçmen kaçamadan yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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