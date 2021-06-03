  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Lastik bottaki 6 göçmen kaçamadan yakalandı

Lastik bottaki 6 göçmen kaçamadan yakalandı

Lastik bottaki 6 göçmen kaçamadan yakalandı

3.6.2021

MUĞLA'DA lastik bota binerek Bodrum'dan Yunan adalarına geçmek isteyen 6 göçmen Yunan Sahil Güvenliği tarafından geri itildi. Botu görenlerin ihbar etmesiyle bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 6 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lastik bottaki 6 göçmen kaçamadan yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.