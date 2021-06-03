  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Parkta dehşet

Parkta dehşet

’da, eski sevgilisini parkta Süleyman D. ile gören N.K. dehşet saçtı. Süleyman D’yi sırtından bıçaklayan N.K, kaçmaya çalışan yaralı adamı yakalayıp bıçaklamaya devam etti. Vatandaşların etkisiz hale getirdiği adam polis tarafından gözaltına alındı

Parkta dehşet

3.6.2021

Muğla'da kıskançlık krizine giren N.K, parkta eski sevgilisi ile birlikte gördüğü Süleyman D'yi (40) sırtından bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Süleyman D'nin peşinden koşan N.K. tekrar yakaladı ve bıçaklamaya devam etti. Vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen N.K. polise teslim edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Olay, Fethiye ilçe merkezindeki bir parkta meydana geldi. Otomobiliyle parkın yanından geçen N.K, eski sevgilisini Süleyman D. ile birlikte gördü. Otomobilini park eden N.K ikilinin yanına gitti. Eski sevgilisi N.K'yi gören genç kadın hızla kaçtı. Süleyman D. ile N.K arasında tartışma çıktı. N.K, Süleyman D'yi sırtından bıçakladı.

N.K, sahile doğru kaçan Süleyman D'yi yakaladıktan sonra bıçaklamaya devam etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar bıçaklı saldırgan N.K'yi yakalayıp, polise teslim etti. Süleyman D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan N.K gözaltına alındı. Süleyman D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Parkta dehşet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.