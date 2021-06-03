Parkta dehşet

Muğla'da kıskançlık krizine giren N.K, parkta eski sevgilisi ile birlikte gördüğü Süleyman D'yi (40) sırtından bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Süleyman D'nin peşinden koşan N.K. tekrar yakaladı ve bıçaklamaya devam etti. Vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen N.K. polise teslim edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay, Fethiye ilçe merkezindeki bir parkta meydana geldi. Otomobiliyle parkın yanından geçen N.K, eski sevgilisini Süleyman D. ile birlikte gördü. Otomobilini park eden N.K ikilinin yanına gitti. Eski sevgilisi N.K'yi gören genç kadın hızla kaçtı. Süleyman D. ile N.K arasında tartışma çıktı. N.K, Süleyman D'yi sırtından bıçakladı.

N.K, sahile doğru kaçan Süleyman D'yi yakaladıktan sonra bıçaklamaya devam etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar bıçaklı saldırgan N.K'yi yakalayıp, polise teslim etti. Süleyman D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan N.K gözaltına alındı. Süleyman D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ADEM ÜLKER