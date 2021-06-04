FETÖ’nün suikast timine 11 bin 340 yıl

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde darbeci Gökhan Sönmezateş, FETÖ suikast timinin hain komutanı Şükrü Seymen dahil sanıkların esas hakkındaki son savunmaları alındı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti "nitelikli yağma" suçundan yargılanan biri firari 37 sanıktan 30'una 18 kez 18'er yıl, 5'i hakkında 18'er kez 15 yıl, örgütün "Çiğli üs sorumlusu" olarak anılan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu hakkında ise 15 kez 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Tüm sanıklar toplam 11 bin 340 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, firari Burkay Karatepe'nin dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.





ELEBAŞININ AVUKATI 9 YILA MAHKUM OLDU

'Casus avukat' olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. 33 aydır avukat olarak tutuklu bulunan Şeker, mahkeme heyeti tarafından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FERDİ YAVUZ