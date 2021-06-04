İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Fethiye karayolu üzerinde Gölbent mevkiinde meydana geldi.

Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki otomobil, Mehmet Sezgin (31) idaresindeki otomobille çarpıştı. Sağlık ekibi, Menteş'in olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, diğer aracın sürücüsü Mehmet Sezgin ile yolcular Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

■ MURAT YALÇIN