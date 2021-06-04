Şantajcı fuhuş çetesi çökertildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli 6 ilde, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, fuhuş şebekesine eş zamanlı operasyon yapıldı. "Sezon 1" adı verilen operasyonda, şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.

POLİS EKİPLERİ 5 AY ÇALIŞMA YAPTI

Zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 49 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Zanlıların yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınların çıplak resimlerini çektikleri, ayrılmaları halinde ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi.

Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada Bodrum'da organize bir şekilde fuhuş yaptıran çetenin varlığı tespit edildi, teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri, şebekenin yurtdışından yüksek maaşla iş bulma vaadiyle buldukları kadınları Bodrum'a getirdiklerini tespit etti. Ev, apart ve otellere yerleştirilen kadınların, burada şebeke yöneticileri tarafından "Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız" diye ikna edilerek ya da çıplak fotoğrafları ile şantaj yapılarak fuhşa zorlandıkları belirlendi.

ADEM ÜLKER