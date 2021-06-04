Sürprizler alemi

HELİKOPTERDE YILAN PANİĞİ

MUĞLA Milas'a bağlı Beçin Mahallesi'nde Denizcik Orman Deposu'nda pistteki yangın söndürme helikopterine yılan girdi. Görevliler tarafından fark edilen yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, helikopterdeki yılanı özel bir aparat yardımıyla yakaladı. Paniğe neden olan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

KÖPEK ÇANTAYI ALIP KAÇTI

İZMİT'TE bir sokak köpeği, alışverişten dönen Halil Alparslan'ın (56) yorulunca poşetlerle birlikte yere bıraktığı çantasını kapıp kaçtı. Bir süre sonra aracıyla bölgeden geçerken durumu fark eden Mücahit Ayaz'ın yanına gidip "Hırsız yakaladım seni" diye seslendiği köpek, çantayı bıraktı. Mücahit Ayaz, Halil Alparslan'a ulaşıp çantayı teslim etti. Alparslan, Ayaz'a teşekkür etti.

ÖDEMİŞ GÖLCÜK'TEN 55 KİLOLUK BALIK ÇIKTI

İZMİR Ödemiş Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda çavuş olarak görev yapan Semih Akçam, 1 Haziran akşamı 2 metre 10 santim boyunda 55 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakaladı. Gölcük'te 15 yıldır balık avladığını belirten Akçam, "Karaya çıkarınca boyutunu görünce şaşırdık. Burada ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı gördük" dedi. Akçam, balığı ihtiyaç sahiplerine dağıttığını belirtti.

■ VOLKAN YILDIZ