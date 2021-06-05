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Haberler Muğla Bodrum’a heykel değil hizmet lazım

’a heykel değil hizmet lazım

Turizm, tatil ve tarihi eserleriyle dünyanın gözde kentlerinden olan , altyapı, üstyapı, yol ve kanalizasyon sorunlarıyla boğuşuyor. İlçede binlerce konutun fosseptiği halen vidanjörlerle taşınıyor.

Bodrum’a heykel değil hizmet lazım

5.6.2021

Kanalizasyon sorununun yanı sıra her yağan yağmurda ilçe sele teslim oluyor. İşgal altındaki sahillerin vatandaşlara kapatılması karşısında sessizliğini koruyan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras ise önceki gün törenle sünger heykeli açılışı yaptı.

TEPKİ GÖSTERDİLER
ARAS'IN açılışta "Aylar yıllar harcadık bu heykeli yaptık" şeklinde açıklama yapması vatandaşları çileden çıkardı. Aras'ın sözlerine tepki gösteren ilçe halkı, "Bodrum'un sorunu heykel değil hizmet. Dünyanın en önemli tatil kentlerinden olan ilçemiz sorunlarla boğuşuyor. Heykel değil hizmet bekliyoruz" dedi.

FERDİ YAVUZ

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