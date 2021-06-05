Bodrum’a heykel değil hizmet lazım

Kanalizasyon sorununun yanı sıra her yağan yağmurda ilçe sele teslim oluyor. İşgal altındaki sahillerin vatandaşlara kapatılması karşısında sessizliğini koruyan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras ise önceki gün törenle sünger heykeli açılışı yaptı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

ARAS'IN açılışta "Aylar yıllar harcadık bu heykeli yaptık" şeklinde açıklama yapması vatandaşları çileden çıkardı. Aras'ın sözlerine tepki gösteren ilçe halkı, "Bodrum'un sorunu heykel değil hizmet. Dünyanın en önemli tatil kentlerinden olan ilçemiz sorunlarla boğuşuyor. Heykel değil hizmet bekliyoruz" dedi.

FERDİ YAVUZ