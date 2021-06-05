Bodrum'da fiyatlar çıldırdı! Ünlüler bile isyanda

Bodrum, pandemi kapsamında yeni normalleşmeyi yanlış anladı…

Bodrum'da her bütçeye uygun tatil var. Ancak iş ve sanat dünyasının ilk tercihi olan Bodrum lüks konusunda sınır tanımıyor.

İlçenin en gözde adreslerinin çılgın fiyatları tepki çekti. Bodrum, geçen sene sosyeteye yedirdiği 70 liralık lahmacuna zam yaptı.

Sosyete, artık Bodrum lahmacununu 110 TL'ye yiyecek. İşte bazı otellerin plajlara giriş ücretleri ve yiyecek-içeçek fiyatları:

Bodrum'da lüks plajlara giriş 500- 750 TL. Deniz üstü loca 10 bin TL, kumsalda 5 bin TL. Ayran 75 TL. Su 30 TL. Lahmacun 110 TL. Döner 360 TL. Hamburger 350 TL.

BUNLAR NEREDE YAŞIYOR!

Bodrum'daki fiyatlara ünlü işletmeci Tayfun Topal bile isyan etti.

Topal, "Bunlar hangi evrende yaşıyor merak ediyorum! Yüzde 70'i batacak haberleri yok. Beyaz yakalı asıl tüketici dediğimiz misafirin büyük bölümü halen kısa çalışma ödeneğinde…" dedi.

Işın Karaca da "Pandeminin tüm açığını kapatmak ya da kısaca bize gelme diyorlar" yorumu yaptı.

GÜNLÜK LOCA KİRASI UÇTU

Bodrum Edition'ın beach'ine giriş 500 lira. Maçakızı plaja giriş ücretini 750 lira, Türkbükü Ganj 400 lira, Yalıkavak Miya Beach ise 500 lira olarak belirledi. Miya Beach'te deniz üstü locaların günlüğü 10 bin liraya çıktı.