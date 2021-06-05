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Haberler Muğla Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti

Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti

’nın ilçesinde engelli çocuk, yamaç paraşütüyle heyecan dolu anlar yaşadı.

Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti

5.6.2021

FETHİYE Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi ile Fethiye Turizm Danışma Bürosu işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, işitme ve bedensel engelli çocuklar Ölüdeniz Mahallesi'nde bulun dünyaca ünlü Babadağ'a çıktı. Pilotların yardımıyla hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, bin 700 metrelik pistten ikili uçuş yaptı. Yaklaşık 30 dakika gökyüzünden Ölüdeniz manzarasını izleyen çocuklar, Belcekız Plajı'na indi. Kas hastası Mahmut Mert Gücer (10), "Çok heyecanlıydım. Çok güzeldi" derken, işitme engelli Kağan Cıdıl da uçuştan çok keyif aldığını ifade etti.

■ MURAT YALÇIN

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