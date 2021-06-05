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Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk

Covid-19 salgınında normalleşme programında Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrası Pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi sahilinde yoğunluk yaşandı.

Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk
İHA

05.06.2021, 17:05

Günübirlik tatilcilerin gözde sahili 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahiline Aydın, İzmir ve Denizli gibi yakın illerden araçları ile gelen yerli turist deniz ve güneşin keyfini çıkardı.



Deniz suyu sıcaklığının 18-20 derece, hava sıcaklığının ise 30 dereceye yaklaştığı Akyaka'da özellikle çocuklar deniz özlemini giderdi.

Kısıtlamasız ilk Cumartesi Pamukkale'de yoğunluk!

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