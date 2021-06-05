Haberler Muğla Liseli Berrin, av tüfeğiyle intihar etti

Liseli Berrin, av tüfeğiyle intihar etti

Muğla'da lise öğrencisi Berrin A. (18), av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti. Berrin A.'nın cenazesi otopsi için ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, intihar nedeni ise araştırılıyor.