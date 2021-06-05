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Haberler Muğla Liseli Berrin, av tüfeğiyle intihar etti

Liseli Berrin, av tüfeğiyle etti

'da lise öğrencisi . (18), av tüfeğiyle başına ateş ederek etti. Berrin A.'nın cenazesi otopsi için ambulansla 'na kaldırıldı, intihar nedeni ise araştırılıyor.

Liseli Berrin, av tüfeğiyle intihar etti
DHA

05.06.2021, 11:25

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Döğer Mahallesi'nde meydana geldi. Seydikemer Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Berrin A., evde yalnız başınayken av tüfeğini başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yerde kanlar içinde bulduğu Berrin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Berrin A.'nın cenazesi otopsi için ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Berrin A.'nın intihar nedeni araştırılıyor.

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