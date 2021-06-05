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Haberler Muğla Menteşe'de köylüler yağmur duasına çıktı

'de köylüler yağmur duasına çıktı

'nın İlçesi kırsal 'nde yaklaşık üç aydır yağmur yağmaması sonrası vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Menteşe'de köylüler yağmur duasına çıktı
İHA

05.06.2021, 11:30

Çiftçilikle geçimini sağlayan yaklaşık 50 kişi yağışsız geçen dönemin ardından çareyi yağmur duasına çıkmakta buldu. Mahalledeki bir arazide toplanan vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.

Ekinlerinin susuzluktan kuruduğunu ifade eden Meke Mahalle Muhtarı Hüseyin Özkan, "Mahallemize uzun süredir yağmur yağmıyor. Ekinlerimiz, otlarımız kurudu. Hayvansal yiyecekler ve kendi ihtiyaçlarımızın veriminin düşük olduğundan halkımızla yağmur duasına çıkmaya karar verdik. İnşallah Allah kabul eder. Tez zamanda yağmura kavuşuruz" dedi.

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