Muğla Bodrum merkezli 6 ilde düzenlenen "Sezon 1" isimli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 18'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon, iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığı ihbarı üzerine yapılmıştı.
■ ADEM ÜLKER
Muğla’daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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