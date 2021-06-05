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Haberler Muğla Muğla’daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

’daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Muğla’daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

5.6.2021

Muğla Bodrum merkezli 6 ilde düzenlenen "Sezon 1" isimli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 18'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon, iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığı ihbarı üzerine yapılmıştı.

■ ADEM ÜLKER

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