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Haberler Muğla 18 yaşındaki Berrin tüfekle kendini vurdu

18 yaşındaki Berrin tüfekle kendini vurdu

18 yaşındaki Berrin tüfekle kendini vurdu

6.6.2021

MUĞLA'DA 18 yaşındaki Berrin Aydın tüfekle hayatına son verdi. Olay, Seydikemer'in Döğer Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bunalıma girdiği öne sürülen Berrin Aydın, evde yalnız olduğu sırada av tüfeği ile kendini vurdu. Tüfek sesini duyan yakınları eve girdiklerinde Berrin Aydın'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berrin Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

■ MURAT YALÇIN

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