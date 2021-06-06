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Hayat kurtaran feribot turu

Can simidiyle sürüklenen ve boğulmak üzere olan Suriyeliler, bölgeden geçen bir feribottaki yolcuların dikkati sayesinde yarı baygın halde kurtarıldı.

6.6.2021