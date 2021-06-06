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Haberler Muğla Hayat kurtaran feribot turu

Hayat kurtaran feribot turu

Can simidiyle sürüklenen ve boğulmak üzere olan Suriyeliler, bölgeden geçen bir feribottaki yolcuların dikkati sayesinde yarı baygın halde kurtarıldı.

Hayat kurtaran feribot turu

6.6.2021

BODRUM Akyarlar'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek için can simitlerini takarak yüzmeye başlayan 2 Suriyeli, fırtına ve akıntının etkisi ile sürüklendi. Suriyelileri Leros Adası'ndan Rodos Adası'na giden Blue Star isimli feribotun güvertesinde bulunan yolcular fark etti.

Yolcuların uyarısı üzerine kaptan feribotun hızını yavaşlattı. Yarı baygın haldeki Suriyeliler feribota alındı. Bölgede başka göçmenler olabileceği ihtimali üzerine İstanköy'den arama kurtarma ekibi ve sahil güvenlik botu gönderildi. Kurtarılan 2 Suriyeli, İstanköy'de hastaneye kaldırıldı.

■ ADEM ÜLKER

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