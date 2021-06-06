Hayat kurtaran feribot turu

BODRUM Akyarlar'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek için can simitlerini takarak yüzmeye başlayan 2 Suriyeli, fırtına ve akıntının etkisi ile sürüklendi. Suriyelileri Leros Adası'ndan Rodos Adası'na giden Blue Star isimli feribotun güvertesinde bulunan yolcular fark etti.
Yolcuların uyarısı üzerine kaptan feribotun hızını yavaşlattı. Yarı baygın haldeki Suriyeliler feribota alındı. Bölgede başka göçmenler olabileceği ihtimali üzerine İstanköy'den arama kurtarma ekibi ve sahil güvenlik botu gönderildi. Kurtarılan 2 Suriyeli, İstanköy'de hastaneye kaldırıldı.
■ ADEM ÜLKER
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