MUĞLA'DA dağlık arazide kaybolan zihinsel engelli çocuk, 17 saat sonra bulundu. Milas'a bağlı Karacahisar Mahallesi'nde yaşayan bir aile, güvenlik güçlerine 13 yaşındaki zihinsel engelli çocukları Fikret Çallı'nın kaybolduğunu bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, dağlık alanda arama çalışması başlattı. Zihinsel engelli çocuk, yaklaşık 17 saatin ardından AFAD ekiplerince bulundu. Çocuklarının bulunmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan aile, arama çalışmalarını yürüten ekiplere teşekkür etti.
■ VOLKAN YILDIZ
Kayıp Fikret’ten 17 saat sonra iyi haber geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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