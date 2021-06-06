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Köyceğiz’de : 1 ölü, 1 yaralı

’nın Köyceğiz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köyceğiz’de traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

06.06.2021, 18:20

Kaza, Pınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan A., (15) yönetimindeki 48 K 2569 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan araziye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörde yolcu olarak bulunan Tezcan A.'nın, (10) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Hasan A., ilk müdahalesinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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