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Haberler Muğla Otopark işletmecisi evinde ölü bulundu

Otopark işletmecisi evinde ölü bulundu

Otopark işletmecisi evinde ölü bulundu

6.6.2021

MUĞLA'DA otopark işletmeciliği yapan 29 yaşındaki Kaan Can'dan haber alamayan yakınları eve geldiklerinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Milas'a bağlı Hisarbaşı Hocabedrettin Mahallesi Park Sokak'ta otopark işletmeciliği yapan Kaan Can'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Yedek anahtarla evin kapısını açarak içeri giren yakınları Kaan Can'ı hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, Kaan Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları, Can'ın sağ bacağında 2 gündür şişlik oluştuğunu ve doktora başvurmak istediğini söyledi.

■ VOLKAN YILDIZ

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