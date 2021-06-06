Ukraynalı Anna tedavi için İzmir’i seçti

GENELDE yurt dışı tedavileri için Almanya veya İsrail'i tercih eden Ukraynalıların son yıllarda rotası Türkiye oldu. Gelişen sağlık sistemi ve Türk doktorlarının hem yurt içi hem yurt dışında sergilediği başarılı çalışmalar, Ukraynalıların bu tercihinde etkili oldu.

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK

UKRAYNA'NIN Odessa kentinde noterlik yapan 38 yaşındaki Anna Sosnina, yaklaşık 7 yıldır pankreasında bulunan kist ile hayatına devam ediyordu. 10 yaşında bir oğlu da bulunan kadının pankreasındaki kist giderek büyüyünce Ukrayna'daki doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi.

UZUN araştırmalar sonucu Avrupa ve İsrail'deki bazı kliniklerle görüşen Anna Sosnina, Ukrayna'da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İzmir'de kliniği bulunan Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın ile de temasa geçerek ameliyat olmak için Türkiye'yi seçti.

OLDUKÇA ölümcül olarak kabul edilen pankreas rahatsızlığı için İzmir'de operasyona alınan genç kadın, Prof. Dr. Ünal Aydın ve ekibinin yaklaşık 4 santimetrelik bir kesikten yaptığı başarılı ameliyat ile pankreasındaki kistten kurtularak yeniden sağlığına kavuştu.