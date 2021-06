Yeter ki kadın istesin!

YOLLARIN USTASI AYLA

Manisa'da 4 çocuk annesi kadın girişimci Ayla Ercan (40) 'kadın isterse her mesleği yapabilir' anlayışının en güzel örneğini sergiliyor. Bir lojistik firmasının vasıtasıyla erkek mesleği olarak bilinen TIR şoförlüğüne el atan ve 2 yıldır direksiyon sallayan Ayla Ercan, Manisa'nın ilk ve Türkiye'nin ise sayılı kadın şoförlerinden biri olurken, tek başına ayaklarının üzerinde duruyor. İlk ehliyetini 2000 yılında alan Ercan, "Direksiyonumun iyi olması, servis kullanmam ve diğer işlemlerden dolayı böyle bir fikir ürettik. TIR ehliyeti için başvurdum ve aldım. 2 yıldır TIR kullanıyorum" dedi.

ÖNCE HERKES ŞAŞIRIYOR

Erkeklerin ilk başta şaşırdığını ama sonra kendisine destek verdiğini söyleyen Ercan, "TIR şoförlüğüne başladıktan sonra fabrikalara gittiğimde tepkiler çok güzel oluyor. Önce herkes şaşıyor. Ama tabii yoğunlukla erkeklerin çalıştığı bir meslek olduğu için daha çok merakla bakıyorlar. Bazı işlerde erkek gücünün olması gerektiğine inanıp mesela konteyner kapaklarının kapatılmasında bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte işler de kolaylaşıyor ve buna gerek kalmıyor" dedi.

NARLIDERE'NİN KASABI ÖZLEM

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Özlem Avcıoğlu 24 yıldır kasaplık yapıyor. Dükkana girdiklerinde karşılarında kadın bir kasap gören Narlıdere sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Erkek işi olarak görülen kasaplık mesleğini yıllardır başarıyla sürdürmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Avcıoğlu, "Dükkana giren müşterilerimiz tezgahta beni görünce 'usta yok mu' diyorlar. Ben de 'usta benim buyurun' diyorum. Müşteriler çoğunlukla bunu şaşkınlıkla karşılıyor. 24 yıldır devam ettiğim mesleği severek yapıyorum ve işimden çok memnunum" dedi. ETLERİ özenle ve titizlikle keserek isteğe göre ustalıkla hazırlayan Özlem Avcıoğlu "Bu mesleğe 24 yıl önce asıl usta olan eşim Hasan Avcıoğlu'nun yanında çırak olarak başladım. Aşkla yaptığım işimde ustalığa yükseldim" dedi.

KENDİNE HAS LEZZETLER

EŞİNİ mesleğe başladığı günden beri desteklediğini ve işi severek yaptığını söyleyen Hasan Avcığolu ise, "Eşim mesleğini severek yapıyor. Aldığı belgeler ve katıldığı kurslarla kendini çok geliştirdi. Ben de eşime işyerinde destek oluyorum" diye konuştu. Kasaplık kariyerinin İzmir'in her yerine ulaştığını söyleyen Özlem Avcıoğlu, "Kendime has lezzetler üretiyorum. Özellikle acılı sucuk ve kasap köftem çok tutuluyor" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK- FATİH ŞENDİL