Son dakika: Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.00'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.00'da ve 18,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklandı.
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