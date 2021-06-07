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Haberler Muğla Son dakika: Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: açıklarında 4.1 büyüklüğünde

Son dakika... AFAD'dan elde edilen verilere göre 'nde 'nın ilçesi açıklarında saat 19.00'da 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Son dakika: Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

07.06.2021, 19:15 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021, 19:25

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.00'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.00'da ve 18,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklandı.

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