MUĞLA'DA 15 yaşındaki Hasan Aslan'ın kullandığı traktör devrildi, kardeşi Tezcan Aslan (10) hayatını kaybetti. Kaza, Köyceğiz Pınarköy'de meydana geldi. Hasan Aslan, babası Adem Aslan'dan izinsiz olarak traktörü çalıştırdı, yanına da kardeşi Tezcan'ın alarak gezmeye çıktı. Traktör bir süre sonra kontrolden çıktı ve tarlaya devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri, Tezcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Traktörü kullanan Hasan ise yaralandı.
■ ADEM ÜLKER
İzinsiz aldığı traktör kardeşinin sonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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