Belen Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 7 arazöz, orman ve itfaiye ekiplerince karadan müdahale edildi.
Ormanlık alanda sıçramadan söndürülen yangında, çok sayıda badem ve zeytin ağacının bulunduğu yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.
Muğla'da zirai alanda çıkan yangın hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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