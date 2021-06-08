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Haberler Muğla Muğla'da zirai alanda çıkan yangın hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü

'da zirai alanda çıkan yangın hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü

'nın ilçesinde, zirai alanda çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü. 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 7 arazöz, orman ve itfaiye ekiplerince karadan müdahale edildi.

Muğla'da zirai alanda çıkan yangın hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü
AA

08.06.2021, 14:36

Belen Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 7 arazöz, orman ve itfaiye ekiplerince karadan müdahale edildi.

Ormanlık alanda sıçramadan söndürülen yangında, çok sayıda badem ve zeytin ağacının bulunduğu yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

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