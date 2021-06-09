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Haberler Muğla İkinci doz aşıdan sonra Afgan vatandaşı yaptılar!

İkinci doz aşıdan sonra vatandaşı yaptılar!

İkinci doz aşıdan sonra Afgan vatandaşı yaptılar!

9.6.2021

MUĞLA Bodrum'da otel işleten Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri Galip Gür, aşı kimlik belgesinde uyruğunun Afgan olarak kaydedildiğini görünce şok oldu.

Salgın başlarında eşiyle virüse yakalandıklarını anlatan Gür, "İkinci doz BionTech aşısını olduktan sonra adıma düzenlenen aşı kimlik belgesinde uyruğumun Afgan olarak kaydedildiğini gördüm. İşim nedeniyle her yıl en az 30 ülkeye gidiyorum. Şimdi bu belge ile derdimi nasıl anlatacağım? İl Emniyet Müdürlüğü'nü de aradım ama yanlışı değiştiremedim" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER

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