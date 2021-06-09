Marmaris'teki feci kaza! Baba öldü oğlu yaralandı

Olay öğleden sonra 14.00 sularında Marmaris Devlet hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat T.'nin kullandığı 48 SK 091 plakalı kamyonet, Niyazi Karacan' ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

57 yaşındaki Niyazi Karacan olay yerinde hayatın ı kaybetti. Motosiklette bulunan ve kazada yaralanan oğlu 14 yaşındaki Mustafa Karacan ise Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü Murat T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.







