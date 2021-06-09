Muğla'da hareketli anlar! Eşi ve çocuğunun gözü önünde....

Konacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir şahıs sinir krizi geçirdi. İsminin İ.Ö. olduğu öğrenilen şahıs herkesin şaşkın bakışları arasında aracını taşlayarak zarar vermeye başladı. 43 yaşındaki İ.Ö.'nün çocuğunun gözleri önünde karısına da saldırarak darp ettiği iddia edildi. Sokak ortasında yaşanan olayı gören vatandaşlar şahsa yardım etmek istedi. Vatandaşlara da öfkelenen adam çevredeki vatandaşlara da saldırmaya çalıştı.

Sürekli arabasına sopa ve taşla saldıran adamın öfkesi dinmedi. Olay yerinde bulunan muhabirin de haber çalışması yaptığını gören şahıs bu defa aracına zarar verdiği sopayla gazeteciyi darp etmeye başladı. Olay yerindeki vatandaşlar polis ekiplerini arayarak yardım çağırdı. Hastaneye sevk edilen gazeteci İsmail Salık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Salık, kendini darp eden adamdan şikayetçi oldu.

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