Eşini ve oğlunu dövüp gazeteciyi de darp etti

MUĞLA Bodrum'da seyir halinde olan İrfan Öztaş, aniden araçtan indi. Sinir krizi geçiren adam, eşini ve 10 yaşındaki oğlunu araçtan indirerek dövmeye başladı.

Gazeteci İsmail Salık

Bu sırada bir internet sitesinin muhabiri olan İsmail Salık'ın olayı kaydettiğini gören Öztaş, eline sopa alıp saldırdı. Polis ekipleri Öztaş'ı gözaltına alırken, Salık ise şikayetçi oldu.

■ ADEM ÜLKER