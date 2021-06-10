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'te çadırda üretimine gözaltı

'nın ilçesindeki ormanlık alana kurduğu çadırda, imalatı yaptığı belirlenen N.E., gözaltına alındı.

Marmaris'te çadırda sahte içki üretimine gözaltı
DHA

10.06.2021, 17:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021, 18:35

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, salı günü, Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana kurulan çadıra baskın yaptı.

Sahte içki üretildiği belirlenen çadırda; bidonlarda 120 litre sahte alkol, 55 litre etil alkol, 80 litre alkollü içki için kullanılan tatlandırıcı ve renklendirici sıvı, 1 alkolmetre, 3 şırınga ile 3 huni ele geçirildi. Sahte votka, rakı ve viski ürettiği belirtilen N.E., gözaltına alındı.

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