Marmaris'te çadırda sahte içki üretimine gözaltı

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, salı günü, Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana kurulan çadıra baskın yaptı.

Sahte içki üretildiği belirlenen çadırda; bidonlarda 120 litre sahte alkol, 55 litre etil alkol, 80 litre alkollü içki için kullanılan tatlandırıcı ve renklendirici sıvı, 1 alkolmetre, 3 şırınga ile 3 huni ele geçirildi. Sahte votka, rakı ve viski ürettiği belirtilen N.E., gözaltına alındı.